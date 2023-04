Napoli | Spalletti | 'Maldini è stato irrispettoso | Leao invece'

(Di domenica 2 aprile 2023) Sonoro ko per ilal Maradona contro il Milan. 4-0 per i rossoneri al triplice fischio, un risultato che non lascia spazio all'immaginazione....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? SPALLETTI “Vedere Napoli colorata di azzurro ci riempie di gioia. Finché la storia non è scritta bisogna continua… - GoalItalia : Nervi tesi nel tunnel del 'Maradona': scintille tra Spalletti e Maldini ?? #NapoliMilan - DAZN_IT : “Carta canta” ???? #Spalletti sottolinea i meriti del #Napoli in questa stagione ???? #NapoliMilan #DAZN - susydigennaro : RT @napolimagazine: PRESS CONFERENCE - Napoli, Spalletti: 'Maldini? Mi ha parlato addosso in maniera irrispettosa mentre chiedevo all'arbit… - Normalman55 : RT @SandroSca_rpa: Quindi stasera si scopre che -Napoli non può fare 102 punti -Mezza curva in mano a camorristi -Senza Osi gli schemi non… -

... che subisce una lezione tanto inaspettata e un po' preoccupante per. Dall'inizio alla fine della partita c'è una sola squadra in campo, quella di Pioli. Ilinvece sembra stanco, ...Commenta per primo È un Lucianoamareggiato quello che si presenta ai microfoni di Dazn per commentare il pesante 4 - 0 subito in casa dalad opera del Milan. In casa, proprio lì dove il tecnico toscano non subiva ...(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (36' s.t. Juan Jesus), Mario Rui; Anguissa, .... MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer (...

Maldini e Spalletti, lite nel tunnel dopo l'esultanza di Leao: "Mister, che c... vuoi" La Gazzetta dello Sport

Secondo quanto raccontato da DAZN, c'è stato un botta e risposta tra Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, e Paolo Maldini, dirigente del Milan, durante l'intervallo di Napoli-Milan. Stando alla ...Batosta pesante per il Napoli di Spalletti che ha perso in casa al rientro dalla sosta contro il Milan per 0-4. L'analisi dell'allenatore ...