Napoli, senza Osimhen crolla in casa contro il Milan (Di domenica 2 aprile 2023) Termina 0-4 la sfida tra Napoli e Milan, un risultato sorprendente per quanto visto fin qui in questa stagione. La squadra di Luciano Spalletti crolla in casa senza Victor Osimhen. QUATTRO GOL – Clamorosa sconfitta del Napoli allo stadio "Diego Armando Maradona" per 0-4 in favore del Milan che con questa vittoria supera l'Inter e si posiziona terzo in classifica dietro alla Lazio a quota 55 punti. Inter, invece, al quarto punto a quota 50 punti al pari della Roma. I rossoneri approcciano bene fin da subito alla sfida e sbloccano al 17? con Rafael Leao innescato da Brahim Diaz che poco prima si libera con una giocata e manda da solo in porta il portoghese. Proprio Brahim Diaz trova il gol del raddoppio al 25?. Ancora Rafael Leao al 59?, Tonali a ...

