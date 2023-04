Napoli, protesta degli ultras al Maradona: 'De Laurentiis figlio di...', prima i fischi, poi scatta la rissa VIDEO (Di domenica 2 aprile 2023) Si vive una situazione contrastante a Napoli in quest’ultimo periodo. Nonostante una stagione strepitosa da parte di Spalletti e i suoi... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 aprile 2023) Si vive una situazione contrastante ain quest’ultimo periodo. Nonostante una stagione strepitosa da parte di Spalletti e i suoi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoGiordano6 : Protesta dei tifosi del Napoli contro l’impossibilità di portare all’interno dello stadio tamburi e bandiere. Il ti… - Diego31883 : RT @salv_amoroso: Brutte scene in Curva B durante #NapoliMilan. Rissa tra gruppi di ultras. Causa: la protesta del tifo. ??: @Spazio_Napoli… - salv_amoroso : Brutte scene in Curva B durante #NapoliMilan. Rissa tra gruppi di ultras. Causa: la protesta del tifo. ??:… - SchiaffoLo : Protesta Ultras prima di Napoli Milan: che bolgia a Fuorigrotta???? - sscalcionapoli1 : Curva A in silenzio per Napoli-Milan: protesta degli Ultras -