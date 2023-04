Napoli, Osimhen è convinto: “In Champions League ci sarò” (Di domenica 2 aprile 2023) Uno scudetto a portata di mano che i tifosi partenopei sognano da più di 30 anni. La stagione del Napoli si può definire straordinaria, ma potrebbe diventare leggendaria. L’uomo chiave degli azzurri, Osimhen, nelle scorse ore si è dovuto fermare per via di un infortunio all’adduttore sinistro. L’attaccante nigeriano, autore finora di un’annata straripante, è stato uno dei fautori di un cammino ai limiti della perfezione degli azzurri in Serie A ed in Champions League. 25 sono le reti complessive tra Italia ed Europa della straripante stagione in corso dell’ ex Lille. Ai microfoni del Tg5, Osimhen ha voluto rassicurare i tifosi partenopei, che si sono molto preoccupati dopo aver sentito la notizia della sua defezione, in vista del derby italiano di Champions League: ... Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 2 aprile 2023) Uno scudetto a portata di mano che i tifosi partenopei sognano da più di 30 anni. La stagione delsi può definire straordinaria, ma potrebbe diventare leggendaria. L’uomo chiave degli azzurri,, nelle scorse ore si è dovuto fermare per via di un infortunio all’adduttore sinistro. L’attaccante nigeriano, autore finora di un’annata straripante, è stato uno dei fautori di un cammino ai limiti della perfezione degli azzurri in Serie A ed in. 25 sono le reti complessive tra Italia ed Europa della straripante stagione in corso dell’ ex Lille. Ai microfoni del Tg5,ha voluto rassicurare i tifosi partenopei, che si sono molto preoccupati dopo aver sentito la notizia della sua defezione, in vista del derby italiano di: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - anperillo : I tifosi del #Napoli stiano tranquilli. Ci sono #Simeone e #Raspadori. Non a caso quella azzurra è la squadra che h… - sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - dani21229241 : RT @simo07pado: Carissimo @andreaabodi, per caso il volere della @FIGC #Gravina #Chiné è insabbiare l'affare #Osimhen del Napoli? Affare do… - Pisellona_ : RT @Boboj29: #Zuliani su #Chinè: 'Perchè non esamina le carte di #Lille e non apre procedimento serio sul #Napoli? Ieri #Recoba e oggi #Osi… -