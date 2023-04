Napoli, Osimhen: ''Col Milan in Champions ci sarò” (Di domenica 2 aprile 2023) Victor Osimhen, tornato dalla Nazionale ed ora è fermo a causa di una lesione distrattiva all’adduttore sinistro, ha parlato ai microfoni del Tg5. Queste le parole dell'attaccante nigeriano del Napoli: “Non è nulla di grave, ma voglio prendermi questi 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Io ci spero, ma mi sono anche assicurato e convinto che col Milan in Champions ci sarò”. Impossibile, poi, non parlare del sogno scudetto: “Tutti siamo felici e stiamo dando il massimo per realizzare il nostro sogno. Quand’è iniziata la stagione in pochi credevano in noi. Siamo vicini all’obiettivo e non vediamo l’ora che il nostro sogno diventi realtà”. Sull’entusiasmo dei tifosi: “E’ travolgente, straordinario, non ho mai ricevuto così tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare con loro nelle strade ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 2 aprile 2023) Victor, tornato dalla Nazionale ed ora è fermo a causa di una lesione distrattiva all’adduttore sinistro, ha parlato ai microfoni del Tg5. Queste le parole dell'attaccante nigeriano del: “Non è nulla di grave, ma voglio prendermi questi 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Io ci spero, ma mi sono anche assicurato e convinto che colinci”. Impossibile, poi, non parlare del sogno scudetto: “Tutti siamo felici e stiamo dando il massimo per realizzare il nostro sogno. Quand’è iniziata la stagione in pochi credevano in noi. Siamo vicini all’obiettivo e non vediamo l’ora che il nostro sogno diventi realtà”. Sull’entusiasmo dei tifosi: “E’ travolgente, straordinario, non ho mai ricevuto così tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare con loro nelle strade ...

