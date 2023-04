Napoli, non solo Osimhen: infortunio per un altro titolare, salta il Milan (Di domenica 2 aprile 2023) Altra assenza a sorpresa per il Napoli . Nell'elenco dei convocati, oltre a Osimhen, che ha annunciato di tornare per le sfide di Champions League , non figura neppure Mathias Olivera. L'ex terzino ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 aprile 2023) Altra assenza a sorpresa per il. Nell'elenco dei convocati, oltre a, che ha annunciato di tornare per le sfide di Champions League , non figura neppure Mathias Olivera. L'ex terzino ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Tra i promotori del ricorso per assegnare lo scudetto 2018-2019 al #Napoli, c'è un avvocato che a dicembre 2022 in… - sscnapoli : ?? SPALLETTI “Vedere Napoli colorata di azzurro ci riempie di gioia. Finché la storia non è scritta bisogna continua… - mirkocalemme : Una molotov, UNA MOLOTOV, lanciata sul balcone privato di un socio del Napoli Club Cesena che esponeva lo striscion… - Pauly03256946 : @RocciaAntonio @FabRavezzani @massimozampini Monologo accusatorio che tanto per cambiare è stato appoggiato dai sol… - AntoninoGiaimo2 : RT @gazzettanothanx: Gira una classifica non vera, questa è quella giusta, in cui Candreva c'è: Napoli 71 Juventus 61 Lazio 52 Inda 50 Mil… -