Napoli, niente record: non potrà raggiungere i 102 punti della Juventus di Conte (Di domenica 2 aprile 2023) Il record firmato Antonio Conte con la casacca della Juventus può dirsi ufficialmente al sicuro. Il tecnico pugliese alla sua seconda stagione da tecnico bianconero nella stagione 2013-14 ha stabilito il record di punti nella storia della Serie A. Gli uomini di Conte in quella stagione arrivarono infatti a 102 punti dove nessuno quindi era arrivato in precedenza. Fino alla partita contro il Milan, poteva ambire il Napoli dei record di Spalletti che vincendole tutte, inclusa quella contro i rossoneri, poteva abbattere questo record ed aggiornare gli almanacchi dei record. La sonora sconfitta contro gli uomini di Stefano Pioli però hanno certificato che Di Lorenzo e ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Ilfirmato Antoniocon la casaccapuò dirsi ufficialmente al sicuro. Il tecnico pugliese alla sua seconda stagione da tecnico bianconero nella stagione 2013-14 ha stabilito ildinella storiaSerie A. Gli uomini diin quella stagione arrivarono infatti a 102dove nessuno quindi era arrivato in precedenza. Fino alla partita contro il Milan, poteva ambire ildeidi Spalletti che vincendole tutte, inclusa quella contro i rossoneri, poteva abbattere questoed aggiornare gli almanacchi dei. La sonora sconfitta contro gli uomini di Stefano Pioli però hanno certificato che Di Lorenzo e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkocalemme : La vestizione prosegue in ogni angolo di #Napoli. Qui siamo a Fuorigrotta. Una signora, che evidentemente ha esper… - MaryBoom21 : RT @MarcoDiMaro: NAPOLI NON SIETE VOI! Napoli è quella che vi ha subissato di fischi. Napoli è quella che difende un proprio calciatore in… - pulcinella77 : @MarcoGiordano6 il Napoli non vincerà lo scudetto è questo è ovvio da mesi. Lo scrivo da mesi, ma voi niente. Le re… - Gaia74 : RT @Pasky973: Niente... Sto chiamando il 102... però mi dicono che il 102 non è più raggiungibile a Napoli ed intorni ?????? - Davide_m9 : A Napoli contestano il presidente per roba che non ha niente a che vedere col mondo del calcio ma va benissimo così -