Napoli-Milan | Spalletti | “La loro prestazione è stata perfetta Maldini? Dice che mi lamento sempre | non è vero”

(Di domenica 2 aprile 2023) Dopo la clamorosa sconfitta 0-4 subita dal suocontro il, Lucianoha così parlato ai microfoni di Dazn. “Lo 0-4 si spiega così: ilha fatto una grandissimasono stati bravissimi a sfruttare tutti gli spazi che noi abbiamo concesso cercando di ribaltare il risultato – ha affermato l’ex allenatore di Roma e Inter –. La nostranon èsufficiente, ma i ragazzi hanno dimostrandodi voler attaccare e di voler recuperare alle sbavature commesse. A volte abbiamo forzato la giocata, ci è mancata un po’ di quella qualità che abbiamomesso in mostra.ci sonovenuti a prendere altissimi, non ci hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - DiegoDeLucaTwit : Partitone loro, partiaccia nostra. Il #Milan stasera ha nettamente meritato di passare da -23 a -20. Quando è giust… - xjsekhmet : RT @ZZiliani: Un #Milan mai visto quest’anno si presenta in versione lunare al Maradona e nella sera più difficile schianta il #Napoli col… - zero_dosi : @DiegoDeLucaTwit O mia bela Madunina, Che te brillet de lontan, Tuta d'ora e piscinina, Ti te dominet Milan, Sota… -

Commenta per primo0 - 4 (primo tempo 0 - 2) Marcatori: 17' p.t. 14' s.t. Leao (M), 26' p.t. Diaz (M), 22' s.t. Saelemaekers (M). Assist: 17' p.t. Diaz (M).(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani,......clamoroso è molto riduttivo per descrivere la grandezza del 4 - 0 milanista in casa, la più ... conserva 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda e 20 sullo stesso, ora terzo, continuando ...0 - 4: Maignan 6,5 : pochi squilli da parte delma risponde sempre presente quando chiamato in causa. Calabria 7 : ci mette un'attenzione degna di nota su Kvaratskhelia ...

Serie A: in campo Napoli-Milan 0-4 LIVE Agenzia ANSA

Le cose che arrivano da fuori però mi caricano". Parole di Rafael Leao, grande protagonista della vittoria del Milan sul Napoli al Maradona con una doppietta. "Ho avuto un paio di mesi un po’ ...La peggiore notte dell'anno. Forse della sua storia a Napoli. Luciano Spalletti deve raccogliere i cocci della sua squadra dopo questo 0-4 allo stadio Maradona: «Risultato severo