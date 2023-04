Napoli-Milan, scontri tra gli ultras in curva B VIDEO (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo la manifestazione di protesta pacifica che si è tenuta questo pomeriggio fuori al Maradona, organizzata da gruppi di tifosi organizzati contro le nuove regole che vietano l’accesso di bandiere allo stadio, nel pre di Napoli-Milan allo Stadio Maradona si dovuto assistere ad uno spettacolo sicuramente poco carino. Nella curva B alcuni dei tifosi partenopei si sono dati la caccia tanto da aver avviato una vera e propria rissa che ha fatto presagire un clima teso nonostante l’ottimo periodo della squadra. Botte in curva tra tifosi del #Napoli al #Maradona durante #NapoliMilan. Vergogna assoluta pic.twitter.com/DH9y2AXbRu — Antonello Perillo (@anperillo) April 2, 2023 Secondo le prime ricostruzioni, il motivo della rissa dovrebbe essere stata la protesta nel ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo la manifestazione di protesta pacifica che si è tenuta questo pomeriggio fuori al Maradona, organizzata da gruppi di tifosi organizzati contro le nuove regole che vietano l’accesso di bandiere allo stadio, nel pre diallo Stadio Maradona si dovuto assistere ad uno spettacolo sicuramente poco carino. NellaB alcuni dei tifosi partenopei si sono dati la caccia tanto da aver avviato una vera e propria rissa che ha fatto presagire un clima teso nonostante l’ottimo periodo della squadra. Botte intra tifosi del #al #Maradona durante #. Vergogna assoluta pic.twitter.com/DH9y2AXbRu — Antonello Perillo (@anperillo) April 2, 2023 Secondo le prime ricostruzioni, il motivo della rissa dovrebbe essere stata la protesta nel ...

