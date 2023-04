Napoli-Milan | scintille Maldini-Spalletti | “C…o vuoi?” – Video

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - ricioschi23 : RT @xMarkness__: Dominati all’andata DOMINATI e UMILIATI al ritorno Ora sanno quanto valgono e sanno che noi possiamo batterli quando vog… - stefanoscorpio : @fred57912 Si si ahahah ma tanto con loro e' inutile! Il Napoli veniva da un mese e mezzo fermo , hanno beccato in… -

Intervenuto a Dazn, l'allenatore delStefano Pioli commenta così la vittoria sulper 0 - 4: "La vittoria ed è solo il primo passo. Ho sentito tante cose, ma abbiamo altre 9 partite e ...Un po' stanchi sono tornati, ma è successo anche al. Poi siamo stati anche sfortunati con qualche infortunio, come quello di Osimhen "., la sfida Champions e le parole con Maldini. ...AGI - Vittoria netta per il, che si impone per 4 - 0 sul prato del 'Maradona' di fronte a uncertamente non in serata. Decisiva la doppietta di Leao e le reti di Brahim Diaz e Saelemaekers. Un 'antipasto amaro' di ...

È Milan show a Napoli: il Diavolo ne fa 4 e si esalta in vista della Champions La Gazzetta dello Sport

Arrivano le dichiarazioni del presidente più vincente della storia del Milan. Si parla di Napoli-Milan, Pioli e del colpo in attacco che metterebbe a segno Lunga intervista a La Gazzetta… Leggi ...Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Calcio Club parlando di Napoli-Milan: "Gli azzurri non hanno letto bene il match, hanno giocato senza ...