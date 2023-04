Napoli-Milan, Rrahmani: “Speriamo che anche Simeone faccia bene” (Di domenica 2 aprile 2023) Amir Rrahmani, giocatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2022-2023 Leggi su pianetamilan (Di domenica 2 aprile 2023) Amir, giocatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di, partita della 28^ giornata della Serie A 2022-2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan, domani in vendita 1180 biglietti di Distinti superiori e 1517 di Curve superiori. - CorSport : ?? FISCHIO D’INIZIO AL MARADONA: AL VIA #NAPOLI-#MILAN! - OracoloRNit : ??? #Milan, #Pioli a #DAZN: 'Per provare a neutralizzare tutte le qualità offensive del #Napoli chiaramente più spor… -

Napoli-Milan live: Spalletti sceglie Politano e Simeone ilmattino.it Le probabili formazioni di Napoli-Milan: Simeone al posto di Osimhen, Pioli si affida a Giroud Di seguito le ultime dai campi su Napoli-Milan, raccolte dagli inviati di TMW: Napoli-Milan - Domenica 2 aprile, ore 20.45 Arbitra Antonio Rapuano,. Cronaca Diretta e Streaming Live di Napoli Buonasera amici di Spazio Napoli e benvenuti alla live testuale di Napoli-Milan, big match della 28esima giornata di Serie A. A difendere i pali ci sarà Maignan, mentre la difesa sarà completata da ... Di seguito le ultime dai campi su Napoli-Milan, raccolte dagli inviati di TMW: Napoli-Milan - Domenica 2 aprile, ore 20.45 Arbitra Antonio Rapuano,.Buonasera amici di Spazio Napoli e benvenuti alla live testuale di Napoli-Milan, big match della 28esima giornata di Serie A. A difendere i pali ci sarà Maignan, mentre la difesa sarà completata da ...