Napoli-Milan | Rrahmani fiducioso | “Osimhen?Confido in Simeone”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 2 aprile 2023) A pochi minuti dallo scontro tra, gara valevole per la 28° giornata di Serie A, tornano le dichiarazioni dei protagonisti. In casa azzurra c’è grande entusiasmo per l’ultima parte di stagione tra Serie A e Champions League. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il difensore azzurroloda: “Sappiamo quanto possa fare bene. Speriamo che facciamo belle cose come Osimhen“. Victor Osimhen,@livephotosportparla di Osimhen Nonostante Osimhen sia ai box per infortunio, in casa azzurra rimane il boccone amaro per il recentissimo stop del bomber nigeriano.infatti prosegue nelle sue dichiarazioni citando l’ex Lille: “Victor è un giocatore molto importante per noi, sappiamo ...