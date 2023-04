Napoli-Milan, rissa tra ultras azzurri in Curva B (Di domenica 2 aprile 2023) Nel pre di Napoli-Milan allo Stadio Maradona si è dovuto assistere ad uno spettacolo sicuramente poco carino. Nella Curva B alcuni dei tifosi partenopei si sono dati la caccia tanto da aver avviato una vera e propria rissa che ha fatto presagire un clima teso nonostante l’ottimo periodo della squadra. Probabilmente, secondo le prime ricostruzioni, sono gli stessi che si erano già affrontati a Francoforte. Gli scontri sono durati alcuni minuti mentre da altri settori dello stadio sono partiti fischi e il coro ‘Fuori, fuori‘. Il motivo degli scontri sarebbe riconducibile alla differenza di veduta fra tifosi del Napoli sulla contestazione contro il presidente Aurelio De Laurentiis e sulla scelta di lasciare vuoti settori della Curva. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Nel pre diallo Stadio Maradona si è dovuto assistere ad uno spettacolo sicuramente poco carino. NellaB alcuni dei tifosi partenopei si sono dati la caccia tanto da aver avviato una vera e propriache ha fatto presagire un clima teso nonostante l’ottimo periodo della squadra. Probabilmente, secondo le prime ricostruzioni, sono gli stessi che si erano già affrontati a Francoforte. Gli scontri sono durati alcuni minuti mentre da altri settori dello stadio sono partiti fischi e il coro ‘Fuori, fuori‘. Il motivo degli scontri sarebbe riconducibile alla differenza di veduta fra tifosi delsulla contestazione contro il presidente Aurelio De Laurentiis e sulla scelta di lasciare vuoti settori della. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan, domani in vendita 1180 biglietti di Distinti superiori e 1517 di Curve superiori. - ComunqueMilan : 58° - #Napoli impetuoso e arrembante, #Milan che soffre e deve anche rinunciare a #BrahimDiaz, sostituito da #Saelemaekers. #NapoliMilan - P7AGA_MC : O milan passando a pika no napoli -