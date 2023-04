Napoli-Milan | Pioli | “Il risultato di stasera non condizionerà le gare di Champions League”

(Di domenica 2 aprile 2023) Stefano, dopo il clamoroso 4-0 delin casa del, ha così commentato il successo dei suoi ai microfoni di Dazn. “Sono felice della vittoria, ma questo è solo un primo passo e dobbiamo continuare così fino alla fine – ha spiegato il tecnico rossonero –. Ildinon, in ogni caso, le duedi: io e Spalletti sicuramente sapremo prendere nuove decisioni.sono due squadre molto forti, loro sono stati più bravi di noi in campionato e sono primi meritatamente. Differenza tra noi e il? Noi abbiamo giocato troppe partite con l’approccio e lo spirito sbagliato, mentre loro sono stati sempre sul pezzo. Vedremo cosa accadrà in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - DiegoDeLucaTwit : Partitone loro, partiaccia nostra. Il #Milan stasera ha nettamente meritato di passare da -23 a -20. Quando è giust… - Alessan40427338 : Fact checking girone di ritorno: Napoli 21 punti Lazio 18 punti Inter-Milan-Atalanta-Roma 13 punti. Ps Juve ad un… - Sebastianbullo : Mancava Osimhen, le curve in sciopero, la peggior partita del Napoli, vai a vedere che il Milan non ha fatto niente. -

Ma non è certo l'avvicendamento (con i restanti dieci che sono i soliti), a cui è obbligato il tecnico di Certaldo, a determinare la differenza tra. Che Pioli ripropone con l'abito dei ...0 - 4: cronaca, statistiche e Highlights Le pagelle del. Meret 5,5: qualche incertezza sui due gol rossoneri in occasione dei quali non è impeccabile, meno incisivo del solito e ...In quello che forse è il momento migliore del, ilcolpisce in contropiede: al 17' grande azione di Diaz che indovina l'infilata per Leao, che sotto porta con freddezza non sbaglia e con ...

Napoli-Milan 0-4: gol di Leao, Diaz e Saelemaekers | La diretta La Gazzetta dello Sport

All. Luciano Spalletti 5 – Iniziare con un tonfo del genere il trittico dal quale dipenderà in gran parte la stagione del Napoli è roba da incubo. La sua squadra operaia, forse, non si aspettava un ...Chi si aspetta il Napoli arrembante resta deluso. Anche se il primo squillo lo firma Simeone dopo 4', con una girata a lato su centro di Zielinski. Il Milan, tornato al suo vecchio 4-2-3-1, è subito ...