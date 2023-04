Napoli-Milan, Pioli è la “bestia nera” degli azzurri al Maradona (Di domenica 2 aprile 2023) Napoli Milan è anche la sfida tra Luciano Spalletti contro Stefano Pioli. L’allenatore campione d’Italia in carica contro quello che potrebbe (e dovrebbe, a meno di clamorosi ribaltoni) scucirgli il tricolore dal petto e diventare il nuovo campione d’Italia. Il mese di aprile vedrà una delicatissima tripla sfida tra Napoli e Milan e tra Spalletti e Pioli. All’andata, il 18 settembre, il tecnico degli azzurri riuscì ad imbrigliare la squadra rossonera e a vincere una partita estremamente compmlicata, risolta solo da Giovanni Simeone su assist di Mario Rui. PioliPioli mai battuto a Napoli da allenatore del Milan La partita tra Napoli e ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 aprile 2023)è anche la sfida tra Luciano Spalletti contro Stefano. L’allenatore campione d’Italia in carica contro quello che potrebbe (e dovrebbe, a meno di clamorosi ribaltoni) scucirgli il tricolore dal petto e diventare il nuovo campione d’Italia. Il mese di aprile vedrà una delicatissima tripla sfida trae tra Spalletti e. All’andata, il 18 settembre, il tecnicoriuscì ad imbrigliare la squadra rossoe a vincere una partita estremamente compmlicata, risolta solo da Giovanni Simeone su assist di Mario Rui.mai battuto ada allenatore delLa partita trae ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan in vendita una quota di biglietti degli anelli superiori di curve e distinti. - JacopoVozza : RT @D10sAndrea: Buon Napoli - Milan a tutti. Con la speranza che a fine anno quel triangolino colorato cambi maglia. #NapoliMilan #Forza… - camila_healing : RT @sscnapoli: ?? Champions League, #NapoliMilan in vendita una quota di biglietti degli anelli superiori di curve e distinti. https://t.co… -