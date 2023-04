Napoli-Milan, Pioli: “Dobbiamo dare continuità a questa vittoria” | News (Di domenica 2 aprile 2023) Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2022-2023 Leggi su pianetamilan (Di domenica 2 aprile 2023) Stefano, allenatore rossonero, ha parlato a 'TV' dopo, partita della 28^ giornata della Serie A 2022-2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - DiegoDeLucaTwit : Partitone loro, partiaccia nostra. Il #Milan stasera ha nettamente meritato di passare da -23 a -20. Quando è giust… - Verdian30883801 : RT @xMarkness__: Dominati all’andata DOMINATI e UMILIATI al ritorno Ora sanno quanto valgono e sanno che noi possiamo batterli quando vog… - pbrex668 : RT @SimoneCristao: Il #Milan abbatte il Napoli con 4 gol, 2 per tempo e in campo con un ritorno a quel passato tattico e di cattiveria che… -