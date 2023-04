Napoli-Milan: Mario Rui-Olivera, Politano-Lozano, ecco chi vince il ballottaggio (Di domenica 2 aprile 2023) Nella formazione del Napoli che sfida il Milan c’è il ballottaggio Mario Rui-Olivera e Politano-Lozano. È vero è sempre il ‘solito’ ballottaggio ma ogni giornata è un intrigo diverso. Perché da inizio campionato Spalletti ha fatto capire di avere una squadra base, i titolari del primo minuto, come li chiama il mister, poi ci sono quelli che entrano a partita in corso e possono cambiare la partita, com’è accaduto più volte. Ma quel ballottaggio sulla corsia mancina e in difesa e quello sul versante opposto ma in attacco è sempre un tremendo dubbio. Napoli al formazione col Milan Ed allora si riproporrà anche questa volta, con l’incognita delle Nazionali ad alimentare il dubbio. Nella formazione del ... Leggi su napolipiu (Di domenica 2 aprile 2023) Nella formazione delche sfida ilc’è ilRui-. È vero è sempre il ‘solito’ma ogni giornata è un intrigo diverso. Perché da inizio campionato Spalletti ha fatto capire di avere una squadra base, i titolari del primo minuto, come li chiama il mister, poi ci sono quelli che entrano a partita in corso e possono cambiare la partita, com’è accaduto più volte. Ma quelsulla corsia mancina e in difesa e quello sul versante opposto ma in attacco è sempre un tremendo dubbio.al formazione colEd allora si riproporrà anche questa volta, con l’incognita delle Nazionali ad alimentare il dubbio. Nella formazione del ...

