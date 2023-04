Napoli-Milan LIVE 0-4 | Meret vola per evitare il quinto gol

(Di domenica 2 aprile 2023) Il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 28° giornata di campionato della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan, domani in vendita 1180 biglietti di Distinti superiori e 1517 di Curve superiori. - partenopeoFNVPN : RT @DiegoDeLucaTwit: Partitone loro, partiaccia nostra. Il #Milan stasera ha nettamente meritato di passare da -23 a -20. Quando è giusto,… - Fabio_M85 : Ho girato il canale e vedo che il Milan sta vincendo 0 a 4 contro il Napoli ma ho visto bene ????????e si il Milan sta vincendo ?????????? -

Inter,sono i club italiani che lo stanno seguendo.si prospettava essere una partita accesa e così è stato. E non solo in campo . Perchè mentre sul prato dello stadio Diego Armando Maradona le due squadre si danno battaglia per vincere ...10 Questi i principali episodi da moviola di, posticipo della 28ª giornata di Serie A. A dirigere la sfida del Maradona sarà il riminese Antonio Rapuano , 37enne. Ad assistere l'arbitro romagnolo saranno i guardalinee ...

Napoli-Milan 0-4: gol di Leao, Diaz e Saelemaekers | La diretta La Gazzetta dello Sport

Sul prato del Maradona il protagonista assoluto si sta rivelando senza dubbio Rafael Leao, che nel corso del match fra Napoli e Milan ha realizzato una pesantissima doppietta. Dopo la rete ...Il Milan dilaga al Maradona contro il Napoli. Al 67' Calabria serve centralmente Saelemaekers che si insinua nel centro dell’area e batte Meret sotto le gambe. Primo gol in campionato per il belga, te ...