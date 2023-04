Napoli-Milan | lite tra Maldini e Spalletti | rissa tra tifosi sugli spalti | VIDEO

(Di domenica 2 aprile 2023) Il big match della giornata del campionato di Serie A ha regalato la grande vittoria delsul campo del, la sfida del ‘Maradona’ si è conclusa sul netto risultato di 0-4. I grandi protagonisti sono stati Leao e Diaz, in gol Saelemaekers. La posizione di classifica della squadra disembra comunque tranquillizzante, i punti di vantaggio sul secondo posto sono 16. Durante la partita si sono registrati momenti di tensione, in particolar modo non è passata inosservata unatranel tunnel durante l’intervallo. Il tecnico delsi avvicina a Leao, poi l’intervento di: “mister sei nervoso, ma hai vinto il campionato, che c… vuoi”. “Stavo chiedendo conto all’arbitro dell’ammonizione a Lobotka, è passato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - DiegoDeLucaTwit : Partitone loro, partiaccia nostra. Il #Milan stasera ha nettamente meritato di passare da -23 a -20. Quando è giust… - aldebara_n : Napoli nullo nei primi 20 minuti.Centrocampo del Milan superiore nettamente a quello del Napoli. Zielinski e Angui… - BachmannMw : @r_marilena Il Milan asfalta il Napoli! 4 - 0 ??????????????????????????????????????????????? -

Champions Il risultato è di quelli rotondi: 4 - 0 al: "Il risultato non condizionerà le ... Ilè tornato a utilizzare la difesa a 4: "Avevo già scelto prima di Udine, poi ora è facile ...Nella gara della 28ª giornata di Serie A, ilvince per 0 - 4 a. In gol Leao (doppietta), Brahim Diaz e Saelemaekers. L'esultanza del ...l primo atto della triplice sfida in 15 giorni trafinisce con il trionfo dei rossoneri che sbancano il 'Maradona' con un risultato clamoroso. Unstellare vince 4 - 0, imperversa e umilia la capolista, priva dell'infortunato ...

Napoli-Milan 0-4: gol di Leao, Diaz e Saelemaekers | La diretta La Gazzetta dello Sport

Dopo la sconfitta contro il Milan, Giovanni Di Lorenzo mastica amaro ... Pero' fa male - ha spiegato a DAZN il capitano del Napoli -. Questa era una settimana particolare, molti sono tornati dalle ...Batosta pesante per il Napoli di Spalletti che ha perso in casa al rientro dalla sosta contro il Milan per 0-4. L'analisi dell'allenatore ...