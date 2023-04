Napoli-Milan, l’esultanza di Leao fa infuriare i tifosi di casa | VIDEO (Di domenica 2 aprile 2023) E’ in corso il big match della 28ª giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Milan in una partita che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Luciano Spalletti continua la corsa verso lo scudetto, il Milan dovrà mantenere almeno il quarto posto e la qualificazione in Champions League. Si preannuncia un doppio incontro bellissimo anche nelle gare dei quarti di finale di Champions League. Partenza sprint del Milan che si porta in doppio vantaggio. Grande pallone di Diaz e tocco sotto di Leao a superare Meret. Il portoghese esulta sotto la curva del Napoli e scatena la reazione dei tifosi di casa, poi anche Pioli richiama il suo giocatore. Passano otto minuti e proprio Diaz trova il gol del raddoppio. RAFAEL Leao WHAT A ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 aprile 2023) E’ in corso il big match della 28ª giornata del campionato di Serie A train una partita che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Luciano Spalletti continua la corsa verso lo scudetto, ildovrà mantenere almeno il quarto posto e la qualificazione in Champions League. Si preannuncia un doppio incontro bellissimo anche nelle gare dei quarti di finale di Champions League. Partenza sprint delche si porta in doppio vantaggio. Grande pallone di Diaz e tocco sotto dia superare Meret. Il portoghese esulta sotto la curva dele scatena la reazione deidi, poi anche Pioli richiama il suo giocatore. Passano otto minuti e proprio Diaz trova il gol del raddoppio. RAFAELWHAT A ...

