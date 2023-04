Napoli-Milan, le probabili formazioni (Di domenica 2 aprile 2023) Alle ore 20:45 in campo il posticipo della domenica di Serie A tra Napoli e Milan, ecco le probabili formazioni con le scelte di Spalletti e Pioli Alle ore 20:45 in campo il posticipo della domenica di Serie A tra Napoli e Milan, ecco le probabili formazioni con le scelte di Spalletti e Pioli. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Alle ore 20:45 in campo il posticipo della domenica di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Spalletti e Pioli Alle ore 20:45 in campo il posticipo della domenica di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Spalletti e Pioli.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - anperillo : I tifosi del #Napoli stiano tranquilli. Ci sono #Simeone e #Raspadori. Non a caso quella azzurra è la squadra che h… - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan in vendita una quota di biglietti degli anelli superiori di curve e distinti. - AlbaEmilian : RT @sscnapoli: ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - rauldiez22 : RT @sscnapoli: ?? I convocati di #NapoliMilan ?? -