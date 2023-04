Napoli-Milan, le formazioni ufficiali (Di domenica 2 aprile 2023) La Domenica delle Palme di Serie A si conclude col posticipo delle 20:45 allo stadio “Maradona” tra Napoli e Milan, di cui a breve vi daremo nota delle formazioni ufficiali. All’andata, gli azzurri riuscirono a spuntarla per 2-1 grazie alle reti di Politano e Simeone, intervallati dal gol del provvisorio pareggio di Giroud. Stasera in palio non solo punti pesanti, ma anche un test in vista dell’imminente quarto di finale di Champions che le vedrà duellare ancora una volta. I padroni di casa vanno a caccia della terza vittoria consecutiva per mantenere un margine confortevole sulla Lazio e avvicinare sempre più lo scudetto. Le giornate di vigilia di questo match per i partenopei sono state scosse dall’infortunio di Osimhen. A sostituirlo questa sera sarà proprio il giocatore decisivo nella sfida di settembre, il ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 2 aprile 2023) La Domenica delle Palme di Serie A si conclude col posticipo delle 20:45 allo stadio “Maradona” tra, di cui a breve vi daremo nota delle. All’andata, gli azzurri riuscirono a spuntarla per 2-1 grazie alle reti di Politano e Simeone, intervallati dal gol del provvisorio pareggio di Giroud. Stasera in palio non solo punti pesanti, ma anche un test in vista dell’imminente quarto di finale di Champions che le vedrà duellare ancora una volta. I padroni di casa vanno a caccia della terza vittoria consecutiva per mantenere un margine confortevole sulla Lazio e avvicinare sempre più lo scudetto. Le giornate di vigilia di questo match per i partenopei sono state scosse dall’infortunio di Osimhen. A sostituirlo questa sera sarà proprio il giocatore decisivo nella sfida di settembre, il ...

