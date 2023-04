Napoli-Milan | le formazioni ufficiali | Simeone dal 1? | Pioli risponde con Kjaer

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 2 aprile 2023) La 28ª giornata di Serie A sta volgendo al termine. Tante emozioni e grandi sorprese in questo primo weekend di aprile, ma il piatto forte rimane. Il match in programma oggi, domenica 2 aprile alle ore 20:45, rappresenta il primo round con il countdown fissato nel doppio confronto valido per i quarti di finale di Champions League. Il risultato finale al Maradona può risultare decisivo per i ragazzi del tecnico Stefano, in netta flessione nel 2023. Stefano, allenatore del@livephotosport Ilviaggia a 71 punti in campionato, a ben sedici lunghezze dalla Lazio. Proprio i biancocelesti hanno ostacolato il cammino di Spalletti, capace di trionfare nelle settimane successive contro Atalanta e Torino. Classifica nettamente più complicata per il ...