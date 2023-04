Napoli-Milan, la sfida nella sfida: Kvara contro Leao (Di domenica 2 aprile 2023) Manca sempre meno al fischio d’inizio del match di cartello di questa 28ª giornata di Serie A: al Maradona si gioca Napoli-Milan. Il primo dei tre atti che vedranno contrapposti nel mese di aprile le due compagini: dopo la sfida di campionato ci sarà il duplice incontro in Champions League, dove la posta in palio è sicuramente maggiore. Non per questo, la partita delle 20:45 di domenica 2 aprile regalerà meno spettacolo. Si scontrano due compagini che non vogliono assolutamente perdere punti. Da un lato il magico Napoli di Spalletti che vuole allungare sull’Inter, uscita ieri sconfitta contro la Fiorentina a San Siro. Dall’altra parte i partenopei sfideranno il Milan di Pioli, che deve necessariamente vincere per restare in zona Champions, dopo la ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 2 aprile 2023) Manca sempre meno al fischio d’inizio del match di cartello di questa 28ª giornata di Serie A: al Maradona si gioca. Il primo dei tre atti che vedranno contrapposti nel mese di aprile le due compagini: dopo ladi campionato ci sarà il duplice inin Champions League, dove la posta in palio è sicuramente maggiore. Non per questo, la partita delle 20:45 di domenica 2 aprile regalerà meno spettacolo. Si scontrano due compagini che non vogliono assolutamente perdere punti. Da un lato il magicodi Spalletti che vuole allungare sull’Inter, uscita ieri sconfittala Fiorentina a San Siro. Dall’altra parte i partenopei sfideranno ildi Pioli, che deve necessariamente vincere per restare in zona Champions, dopo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan in vendita una quota di biglietti degli anelli superiori di curve e distinti. - tarcisioluci : RT @gazzettanothanx: Gira una classifica non vera, questa è quella giusta, in cui Candreva c'è: Napoli 71 Juventus 61 Lazio 52 Inda 50 Mil… - PolliceAzzurro : RT @napoli_network: Alle 20.45 in campo #NapoliMilan, con i rossoneri che proveranno ad approfittare del passo falso dell’#Inter per raggiu… -