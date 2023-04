Napoli-Milan | infortunio Brahim Diaz | problema all’adduttore

(Di domenica 2 aprile 2023) Tegola per ilnel corso del secondo tempo contro il, soprattutto in vista dei prossimi impegni, specie quello di Champions League contro gli stessi partenopei. L’autore del secondo gol,, prima dell’ora di gioco infatti è costretto a uscire per un, per la precisione un, che gli costa dunque il cambio. Da capire ancora l’entità dell’e se si tratta di qualcosa di lieve. Dentro al suo posto Saelemaekers. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan, domani in vendita 1180 biglietti di Distinti superiori e 1517 di Curve superiori. - heni_max : RT @Pasky973: #Napoli 0-3 #Milan Che sia l'inizio della fine di un sogno? ???????????????????????? - CMastroff : Il Napoli stasera sembra la squadra dell'oratorio di Morterone, travolto dal Milan -

Premi F5 per aggiornare. Gentili lettori di 100 100benvenuti alla diretta testuale di, gara valida per la 28 giornata del campionato di Serie A. 50 -vicino al 3 - 0 con Giroud che tira da posizione defilata e sfiora il palo. 21:51 - Inizia il secondo tempo. Calcio ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Brahim Diaz, Bennacer, Leao FLOP: Anguissa, Lobotka, Mario ......30 Verona - Civitanova 1 - 3 CALCIO - SERIE A 12:30 Bologna - Udinese 3 - 0 15:00 Monza - Lazio 0 - 2 15:00 Spezia - Salernitana 1 - 1 18:00 Roma - Sampdoria 3 - 0 20:450 - 2 MOTORI - ...

Napoli-Milan 0-3: gol di Leao e Diaz | La diretta La Gazzetta dello Sport

Il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Napoli e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Maradona, Napoli e Milan si affrontano nel match valido ...59' - GOL DEL MILAN! Contropiede del Milan con il pallone che arriva a Leao, dribbling interno su Rrahmani e mancino preciso che infila Meret. 3-0 per i rossoneri. 56' - Cambio per il Milan: esce Brah ...