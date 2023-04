Napoli-Milan, il pullman dei rossoneri arriva al Maradona: accoglienza caldissima dei napoletani (VIDEO) (Di domenica 2 aprile 2023) Si giocherà questa sera Napoli-Milan allo Stadio Diego Armando Maradona. Questo sarà solo il primo dei tre incroci previsti in questo mese fra club azzurro e rossonero, dato che dovranno riaffrontarsi nella doppia sfida valida per i quarti di finale di Champions League. L’atmosfera si preannuncia caldissima però già per stasera: i ragazzi di Spalletti hanno tutta la voglia di avere la meglio sul Milan per la seconda volta dopo il successo ottenuto all’andata a San Siro dell’andata. Anche in quell’occasione, gli azzurri dovettero fare a meno di Victor Osimhen, riuscendo però ugualmente ad avere la meglio grazie all’incornata del Cholito Simeone. Napoli Milan Napoli-Milan, che accoglienza al ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 aprile 2023) Si giocherà questa seraallo Stadio Diego Armando. Questo sarà solo il primo dei tre incroci previsti in questo mese fra club azzurro e rossonero, dato che dovranno riaffrontarsi nella doppia sfida valida per i quarti di finale di Champions League. L’atmosfera si preannunciaperò già per stasera: i ragazzi di Spalletti hanno tutta la voglia di avere la meglio sulper la seconda volta dopo il successo ottenuto all’andata a San Siro dell’andata. Anche in quell’occasione, gli azzurri dovettero fare a meno di Victor Osimhen, riuscendo però ugualmente ad avere la meglio grazie all’incornata del Cholito Simeone., cheal ...

