Napoli-Milan | il gesto in campo manda i tifosi su tutte le furie

(Di domenica 2 aprile 2023) Ilsta ospitando ilal Maradona e i rossoneri hanno messo da subito le cose in chiaro: ildi Rafa Leao sotto la curva dei partenopei. Ilsta ospitando al Diego Armando Maradona ildi Stefano Pioli. Pesa molto per Luciano Spalletti l’assenza di Victor Osimhen, assenza che si sta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.comle Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan, domani in vendita 1180 biglietti di Distinti superiori e 1517 di Curve superiori. - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan in vendita una quota di biglietti degli anelli superiori di curve e distinti. - steftarantino : Gran primo tempo del Milan che con i numeri di Bennacer, Diaz e Leao travolge un Napoli lento, prevedibile imprecis… - Sbarellino_ : RT @Darmumas: Nessuno: Io se la stagione dovesse finire con Napoli campione d'Italia, Milan campione d'Europa e Inter fuori dalla Champion… -

Commenta per primo Ritorno al gol con polemica per Rafael Leao . Il portoghese, con un pallonetto dolce, ha sbloccato al minuto 17(splendido il servizio di Brahim Diaz), salvo poi prendersi i rimproveri dell'arbitro Rapuano e del suo allenatore Stefano Pioli. Il motivo L'esultanza, ritenuta provocatoria, ...Commenta per primo Questi i principali episodi da moviola di, posticipo della 28ª giornata di Serie A. A dirigere la sfida del Maradona sarà il riminese Antonio Rapuano , 37enne. Ad assistere l'arbitro romagnolo saranno i guardalinee ...... anche la Roma sfrutta il passo falso dell'Inter e aggancia i nerazzurri in zona Champions in attesa del big match della sera tra. Gli uomini di Mourinho superano la Sampdoria, ormai a ...

Napoli - Milan 0-2: Cronaca in diretta Live Virgilio Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Le dichiarazioni di Stefano Pioli ai microfoni di DAZN prima del big match di campionato contro la capolista Napoli.