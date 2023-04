Napoli-Milan | il dato sui gol di testa è un fattore decisivo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan in vendita una quota di biglietti degli anelli superiori di curve e distinti. - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #NapoliMilan, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di #Spalletti e #Pioli per il big match di stasera - rudylarossa : RT @gazzettanothanx: Gira una classifica non vera, questa è quella giusta, in cui Candreva c'è: Napoli 71 Juventus 61 Lazio 52 Inda 50 Mil… -

Commenta per primo A partire dalle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta si sfideranno nel big match della 28esima giornata di Serie A i padroni di casa del Napoli e il Milan nel primo dei tre confronti (gli altri due validi per i quarti di finale di Champions League) fra le due formazioni in questo mese di aprile. Le formazioni ufficiali di Napoli-Milan (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

A Fuorigrotta la prima di tre sfide in poco più di due settimane tra gli uomini di Spalletti e quelli di Pioli ...Il big match è solo la prima delle tre sfide che in un mese vedranno affrontarsi Napoli e Milan, avversarie anche in Champions ...