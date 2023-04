Napoli-Milan: gli Ultras ci ripensino, si può protestare anche tifando per la squadra (Di domenica 2 aprile 2023) Napoli-Milan sarà anticipata da una protesta degli Ultras all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona su piazzale Tecchio. Come ha fatto Spalletti non si vuole entrare nel merito di chi ha ragione o torto, ma ci sentiamo di condividere le parole del tecnico azzurro, con le curve in silenzio si penalizza solo il Napoli, inteso come squadra, e nessun altro. È vero che a volte le proteste devono essere dolorose per avere efficacia e bisogna anche rinunciare a qualcosa di se stessi, qualcosa che viene da dentro, per riuscire a raggiungere un obiettivo. Ma ci permettiamo di dire che in questo momento il Napoli ha bisogno dei cori dello stadio. E questo è un concetto che può essere visto in tanti modi, ma noi vogliamo solo il bene della squadra che nel ... Leggi su napolipiu (Di domenica 2 aprile 2023)sarà anticipata da una protesta degliall’esterno dello stadio Diego Armando Maradona su piazzale Tecchio. Come ha fatto Spalletti non si vuole entrare nel merito di chi ha ragione o torto, ma ci sentiamo di condividere le parole del tecnico azzurro, con le curve in silenzio si penalizza solo il, inteso come, e nessun altro. È vero che a volte le proteste devono essere dolorose per avere efficacia e bisognarinunciare a qualcosa di se stessi, qualcosa che viene da dentro, per riuscire a raggiungere un obiettivo. Ma ci permettiamo di dire che in questo momento ilha bisogno dei cori dello stadio. E questo è un concetto che può essere visto in tanti modi, ma noi vogliamo solo il bene dellache nel ...

