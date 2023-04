Napoli-Milan, disservizi su DAZN: problemi con l’audio nel pre partita (Di domenica 2 aprile 2023) Clamoroso quanto accaduto all’inizio del collegamento per il prepartita del big match della giornata numero 28 del campionato di Serie A. Pochi istanti dopo le ore 20:00, è infatti saltato il collegamento audio con Diletta Leotta, Giampaolo Pazzini e Ciro Ferrara, problemi audio per i tre. Per qualche minuto tutti gli utenti connessi hanno potuto ascoltare solamente i rumori provenienti dallo Stadio Diego Armando Maradona, gremito in ogni ordine di posto per questa grande sfida. Napoli Milan DAZNNapoli Milan, DAZN non si sente per qualche minuto La piattaforma streaming non è nuova ad episodi di questa tipo, specialmente nelle passate stagioni, in diverse occasioni, si sono presentati disservizi che hanno portato ... Leggi su rompipallone (Di domenica 2 aprile 2023) Clamoroso quanto accaduto all’inizio del collegamento per il predel big match della giornata numero 28 del campionato di Serie A. Pochi istanti dopo le ore 20:00, è infatti saltato il collegamento audio con Diletta Leotta, Giampaolo Pazzini e Ciro Ferrara,audio per i tre. Per qualche minuto tutti gli utenti connessi hanno potuto ascoltare solamente i rumori provenienti dallo Stadio Diego Armando Maradona, gremito in ogni ordine di posto per questa grande sfida.non si sente per qualche minuto La piattaforma streaming non è nuova ad episodi di questa tipo, specialmente nelle passate stagioni, in diverse occasioni, si sono presentatiche hanno portato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan, domani in vendita 1180 biglietti di Distinti superiori e 1517 di Curve superiori. - milansette : Napoli-Milan, in caso di scontri potrebbe scattare il divieto di trasferta in Champions - _RoadToIstanbul : RT @_talebanikov: Alla luce dei risultati di oggi un supporter di pioli si appresta a guardare Napoli Milan stasera -