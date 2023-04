Napoli-Milan, discussione decisa tra Maldini e Spalletti nel tunnel: argomento Leao (VIDEO) (Di domenica 2 aprile 2023) discussione molto decisa tra Luciano Spalletti e Paolo Maldini all’intervallo di Napoli-Milan nel tunnel degli spogliatoi. Alla base della polemica tra il dirigente rossonero e il tecnico partenopeo il gol di Leao e l’esultanza sotto la curva azzurra letta come provocatoria dalla squadra di casa. Spalletti ha ripreso Leao, che ha invece spiegato di non aver fatto apposta, interviene allora Maldini che a muso duro con Spalletti gli dice qualcosa. Il tutto ripreso dalle telecamere, in alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023)moltotra Lucianoe Paoloall’intervallo dineldegli spogliatoi. Alla base della polemica tra il dirigente rossonero e il tecnico partenopeo il gol die l’esultanza sotto la curva azzurra letta come provocatoria dalla squadra di casa.ha ripreso, che ha invece spiegato di non aver fatto apposta, interviene allorache a muso duro congli dice qualcosa. Il tutto ripreso dalle telecamere, in alto il. SportFace.

