Napoli-Milan | dal 1990 non si verificava un quadruplo confronto

Commenta per primo A partire dalle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta si sfideranno nel big match della 28esima giornata di Serie A i padroni di casa dele ilnel primo dei tre confronti (gli altri due validi per i quarti di finale di Champions League) fra le due formazioni in questo mese di aprile. Ecco alcune statistiche e curiosità. Il ...All'interno del Maradona il, che questa sera gioca in campionato contro il, non avrà "a malincuore" il supporto del tifo organizzato.Tantissimi tifosi napoletani si sono riuniti questo pomeriggio all'esterno dello stadio Maradona a poche ore dal match tra. Tanti i cori a sostegno della squadra impegnata questa sera in un match importante. I supporters azzurri hanno intonato il famoso coro 'Sarò con te'. Guarda il video qui sotto! ...

Orsi, l'ex estremo difensore della Lazio ed ora talent di Sky Sport ha commentato così la partita di questa sera ...Nando Orsi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sul match Napoli-Milan: "Gara importante per il Milan, deve assolutamente vincere per non perdere contatto con le prime posizi ...