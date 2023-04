Napoli-Milan, capitolo I: niente Osimhen, palla al Cholito (Di domenica 2 aprile 2023) La partita è già cominciata con Pioli all’attacco ancora recriminando per l’immeritata sconfitta nella partita d’andata: “Affrontiamo una squadra di livello ma se giochiamo da Milan, possiamo vincere”. Per il Presidente De Laurentiis è una partita da tripla dove sarà determinante la forza mentale dei giocatori. La lunga, troppo lunga attesa per questo match dagli antichi sapori, prologo di altre due sfide Champions, ha caricato l’ambiente di una tensione con aspettative che non sono scontate. Inoltre la pausa che ha lasciato spazio alla Nazionale, è stato riempita dalla fantasia decorativa con bandiere che sventolano ovunque nelle strade, sui balconi, sulle auto e intere scalinate diventate azzurre, accolgono sagome degli eroi in campo in un’atmosfera di festa che, a parere di Luciano Spalletti “è atto illusorio, stiamo raccontando una storia che non è ... Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 2 aprile 2023) La partita è già cominciata con Pioli all’attacco ancora recriminando per l’immeritata sconfitta nella partita d’andata: “Affrontiamo una squadra di livello ma se giochiamo da, possiamo vincere”. Per il Presidente De Laurentiis è una partita da tripla dove sarà determinante la forza mentale dei giocatori. La lunga, troppo lunga attesa per questo match dagli antichi sapori, prologo di altre due sfide Champions, ha caricato l’ambiente di una tensione con aspettative che non sono scontate. Inoltre la pausa che ha lasciato spazio alla Nazionale, è stato riempita dalla fantasia decorativa con bandiere che sventolano ovunque nelle strade, sui balconi, sulle auto e intere scalinate diventate azzurre, accolgono sagome degli eroi in campo in un’atmosfera di festa che, a parere di Luciano Spalletti “è atto illusorio, stiamo raccontando una storia che non è ...

