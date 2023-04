Napoli-Milan, anteprima statistica: Zielinski e Giroud possono trovare il gol (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo il match tra Italia e Inghilterra, lo stadio Maradona si prepara ad ospitare nuovamente il Napoli di Luciano Spalletti. I Partenopei scenderanno in campo per la 28ª giornata di Serie A contro il Milan, prossima avversaria anche nei quarti di Champions League. Nella partita di andata vinse l’attuale capolista per 1-2. A San Siro andarono a segno Politano e Simeone, entrambi possibili titolari nella sfida di domenica 2 aprile. Victor Osimhen – @livephotosport Napoli-Milan, Spalletti senza Osimhen: altra opportunità per Pioli Gli azzurri si presenteranno al match senza l’infortunato Victor Osimhen. Comprensibilmente, l’assenza del capocannoniere di Serie A potrebbe inficiare sulla prestazione della squadra di Spalletti. Tuttavia, il Napoli ha già dimostrato di poter fare a meno del 9 ... Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo il match tra Italia e Inghilterra, lo stadio Maradona si prepara ad ospitare nuovamente ildi Luciano Spalletti. I Partenopei scenderanno in campo per la 28ª giornata di Serie A contro il, prossima avversaria anche nei quarti di Champions League. Nella partita di andata vinse l’attuale capolista per 1-2. A San Siro andarono a segno Politano e Simeone, entrambi possibili titolari nella sfida di domenica 2 aprile. Victor Osimhen – @livephotosport, Spalletti senza Osimhen: altra opportunità per Pioli Gli azzurri si presenteranno al match senza l’infortunato Victor Osimhen. Comprensibilmente, l’assenza del capocannoniere di Serie A potrebbe inficiare sulla prestazione della squadra di Spalletti. Tuttavia, ilha già dimostrato di poter fare a meno del 9 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan in vendita una quota di biglietti degli anelli superiori di curve e distinti. - Kevin0700 : @SociosItalia Forza Milan!!! Complimenti al Napoli per aver vinto già la partita ???? - napolipiucom : Mara Venier: 'Urla Forza Napoli in diretta tv e scoppia la polemica' #domenicaIn #MaraVenire #Milan #napoli #Rai… -