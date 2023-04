Napoli-Milan 0-4 | Spalletti | “Con Maldini non è successo niente”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - DiegoDeLucaTwit : Partitone loro, partiaccia nostra. Il #Milan stasera ha nettamente meritato di passare da -23 a -20. Quando è giust… - aldebara_n : Napoli nullo nei primi 20 minuti.Centrocampo del Milan superiore nettamente a quello del Napoli. Zielinski e Angui… - BachmannMw : @r_marilena Il Milan asfalta il Napoli! 4 - 0 ??????????????????????????????????????????????? -

Champions Il risultato è di quelli rotondi: 4 - 0 al: "Il risultato non condizionerà le ... Ilè tornato a utilizzare la difesa a 4: "Avevo già scelto prima di Udine, poi ora è facile ...Nella gara della 28ª giornata di Serie A, ilvince per 0 - 4 a. In gol Leao (doppietta), Brahim Diaz e Saelemaekers. L'esultanza del ...l primo atto della triplice sfida in 15 giorni trafinisce con il trionfo dei rossoneri che sbancano il 'Maradona' con un risultato clamoroso. Unstellare vince 4 - 0, imperversa e umilia la capolista, priva dell'infortunato ...

Napoli-Milan 0-4: gol di Leao, Diaz e Saelemaekers | La diretta La Gazzetta dello Sport

Le cose che arrivano da fuori però mi caricano". Parole di Rafael Leao, grande protagonista della vittoria del Milan sul Napoli al Maradona con una doppietta. "Ho avuto un paio di mesi un po’ ...La peggiore notte dell'anno. Forse della sua storia a Napoli. Luciano Spalletti deve raccogliere i cocci della sua squadra dopo questo 0-4 allo stadio Maradona: «Risultato severo