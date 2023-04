Napoli-Milan (0-4), Spalletti: “Abbiamo giocato sotto il nostro livello” (Di domenica 2 aprile 2023) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato nel post-partita il match Napoli-Milan ai microfoni di DAZN. Il Diavolo si scatena: si presenta in questo tour de force di tre partite contro i partenopei con una vittoria straripante. Il Milan di Pioli espugna il Maradona con estrema sagacia e cinismo, grazie alle reti di Diaz, Saelemaekers e doppietta di un Leao in stato di grazia. Il Napoli esce con le ossa rotte non esplicitamente per la sconfitta netta di stasera, visto che in termini di campionato cambia poco, ma in vista delle due partite che li attende contro i rossoneri in Champions League. Napoli-Milan, Spalletti: “Grande prestazione rossonera” Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 2 aprile 2023) Luciano, tecnico del, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di DAZN. Il Diavolo si scatena: si presenta in questo tour de force di tre partite contro i partenopei con una vittoria straripante. Ildi Pioli espugna il Maradona con estrema sagacia e cinismo, grazie alle reti di Diaz, Saelemaekers e doppietta di un Leao in stato di grazia. Ilesce con le ossa rotte non esplicitamente per la sconfitta netta di stasera, visto che in termini di campionato cambia poco, ma in vista delle due partite che li attende contro i rossoneri in Champions League.: “Grande prestazione rossonera” Luciano, tecnico del, ha ...

