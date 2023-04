Napoli-Milan (0-4), Pioli: “Dobbiamo tornare protagonisti” (Di domenica 2 aprile 2023) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ai microfoni del post-partita commenta il roboante 0-4 in casa del Napoli. Gara valida per la 28a giornata di Serie A. Napoli-Milan (0-4), Pioli: “In Champions scontro equilibrato” Il tecnico rossonero non si scompone nonostante il successo netto. “Qualsiasi prestazione di stasera non condizionerà le due partite di Champions. Sarà un altro ambiente, un’altra situazione. Sicuramente darà modo a me e al mio staff di rivedere la partita e le situazioni positive e quelle in cui Dobbiamo lavorare meglio. Non cambia niente, sarà uno scontro molto importante ed equilibrato tra due squadre molto forti che in Champions stanno facendo molto bene. In campionato il Napoli è stato più bravo di noi, stasera abbiamo vinto una ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 2 aprile 2023) Stefano, allenatore del, ai microfoni del post-partita commenta il roboante 0-4 in casa del. Gara valida per la 28a giornata di Serie A.(0-4),: “In Champions scontro equilibrato” Il tecnico rossonero non si scompone nonostante il successo netto. “Qualsiasi prestazione di stasera non condizionerà le due partite di Champions. Sarà un altro ambiente, un’altra situazione. Sicuramente darà modo a me e al mio staff di rivedere la partita e le situazioni positive e quelle in cuilavorare meglio. Non cambia niente, sarà uno scontro molto importante ed equilibrato tra due squadre molto forti che in Champions stanno facendo molto bene. In campionato ilè stato più bravo di noi, stasera abbiamo vinto una ...

