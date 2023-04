Napoli-Milan 0-4, Mauro Suma festeggia l’impresa del ‘Maradona’: la sua reazione (VIDEO) (Di domenica 2 aprile 2023) Doppio Rafael Leao, Brahim Diaz e Saelemakers: il Milan fa esplodere di gioia Mauro Suma, telecronista e direttore di Milan Tv. La sua reazione in seguito alla grande vittoria dei rossoneri presso lo Stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, dove è caduta la capolista sotto i colpi della squadra di Stefano Pioli, che si prepara ad un aprile di fuoco tra campionato e Champions League, dove sfiderà proprio i partenopei. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Doppio Rafael Leao, Brahim Diaz e Saelemakers: ilfa esplodere di gioia, telecronista e direttore diTv. La suain seguito alla grande vittoria dei rossoneri presso lo Stadio “Diego Armando Maradona” di, dove è caduta la capolista sotto i colpi della squadra di Stefano Pioli, che si prepara ad un aprile di fuoco tra campionato e Champions League, dove sfiderà proprio i partenopei. SportFace.

