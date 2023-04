Napoli-Milan 0-4 | Leao 2 | Diaz e Saelemaekers gelano un Maradona già ammutolito dai suoi stessi ultras

(Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutifinisce 0-4. Neanche il tifoso più pessimista si sarebbe aspettato un risultato simile. Un capitombolo inaspettato ma meritato. Una sconfitta assurda per gli azzurri, considerando il distacco di oltre 20 punti sui rossoneri in classifica. In realtà, però, dise ne sono giocate due, una sul campo e una sugli spalti. Quella andata in scena sul terreno di gioco, nei 90? minuti, è stata senza storia, dall’inizio alla fine: quattro reti, due per tempo, doppietta di(assente all’andata), Brahim. L’altra, quella vissuta sugli spalti, è stata ancora più surreale. I gruppi organizzati restano in silenzio, in aperto contrasto contro De Laurentiis. Alcuni di essi, in Curva B, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - DiegoDeLucaTwit : Partitone loro, partiaccia nostra. Il #Milan stasera ha nettamente meritato di passare da -23 a -20. Quando è giust… - Alessan40427338 : Fact checking girone di ritorno: Napoli 21 punti Lazio 18 punti Inter-Milan-Atalanta-Roma 13 punti. Ps Juve ad un… - Sebastianbullo : Mancava Osimhen, le curve in sciopero, la peggior partita del Napoli, vai a vedere che il Milan non ha fatto niente. -

Ma non è certo l'avvicendamento (con i restanti dieci che sono i soliti), a cui è obbligato il tecnico di Certaldo, a determinare la differenza tra. Che Pioli ripropone con l'abito dei ...0 - 4: cronaca, statistiche e Highlights Le pagelle del. Meret 5,5: qualche incertezza sui due gol rossoneri in occasione dei quali non è impeccabile, meno incisivo del solito e ...In quello che forse è il momento migliore del, ilcolpisce in contropiede: al 17' grande azione di Diaz che indovina l'infilata per Leao, che sotto porta con freddezza non sbaglia e con ...

Napoli-Milan 0-4: gol di Leao, Diaz e Saelemaekers | La diretta La Gazzetta dello Sport

All. Luciano Spalletti 5 – Iniziare con un tonfo del genere il trittico dal quale dipenderà in gran parte la stagione del Napoli è roba da incubo. La sua squadra operaia, forse, non si aspettava un ...