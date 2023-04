Napoli-Milan 0-4: il Diavolo non abdica, azzurri travolti sotto i colpi di Leao (Di domenica 2 aprile 2023) Clamoroso al “Maradona”: il Diavolo rifila un poker al Napoli di Luciano Spalletti e lancia un segnale importante nella lotta per la Champions League. Il merito è di Stefano Pioli, che azzecca tutte le mosse vincendo il confronto con il collega toscano, e di un ritrovato Leao, autore di una doppietta capolavoro. Ma è tutto il Milan a girare alla grande mentre gli azzurri pagano oltre modo l’assenza di Osimhen. Chissà se questo pesante ko avrà riflessi anche sul doppio confronto dei quarti di Champions di metà aprile. Leao e Diaz, che meraviglia La serata del “Maradona” si apre senza sorprese, almeno sul piano delle formazioni dove i due allenatori confermano tutto da ambo le parti. Ma dopo il fischio d’inizio se ne vedono delle belle. Chi si aspetta il Napoli ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Clamoroso al “Maradona”: ilrifila un poker aldi Luciano Spalletti e lancia un segnale importante nella lotta per la Champions League. Il merito è di Stefano Pioli, che azzecca tutte le mosse vincendo il confronto con il collega toscano, e di un ritrovato, autore di una doppietta capolavoro. Ma è tutto ila girare alla grande mentre glipagano oltre modo l’assenza di Osimhen. Chissà se questo pesante ko avrà riflessi anche sul doppio confronto dei quarti di Champions di metà aprile.e Diaz, che meraviglia La serata del “Maradona” si apre senza sorprese, almeno sul piano delle formazioni dove i due allenatori confermano tutto da ambo le parti. Ma dopo il fischio d’inizio se ne vedono delle belle. Chi si aspetta il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - chlcml : @ZZiliani La vittoria del #Milan non cambia la classifica del #Napoli e soprattutto fa si che lassù non si senta pu… - AndreaTiberio7 : Il Milan stasera ci ha umiliato 0-4 con una prestazione di grande livello. Davvero una grossa umiliazione per il… -