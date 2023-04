Napoli-Milan 0-4 | i rossoneri regalano una gioia a Tiziano Crudeli | la reazione VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - Rocco_San02 : RT @PirloIsMyLife: Vince il Napoli: si guadagnano 3 punti sul Milan Pareggiano: si guadagnano 2 punti sul Milan Vince il Milan: Inter quint… - Rajabib39655174 : @realvarriale @sscnapoli @acmilan @victorosimhen9 Senza les curve... come contro la lazio.. oggi contro il milan ..… -

- Situazione particolare sugli spalti del Maradona nei primi minuti del match tra. I tifosi delle due curve hanno tenuto fede allo sciopero annunciato per questa sera: nessun coro di sostegno per il, ma solo di insulti e contestazione nei confronti del ...Commenta per primo Brutta serata per Luciano Spalletti . Il tecnico delha subito 4 gol in casa, stavolta ad opera del: non succedeva da 14 anni. L'ultima volta il 21 marzo 2009 in occasione di Roma - Juventus 1 - 4.Attimi di tensione durante il primo tempo di. Matteo Politano è infatti stato insultato dal settore ospiti dei tifosi ...

Napoli-Milan 0-4: gol di Leao, Diaz e Saelemaekers

Il fuoriclasse portoghese torna al gol realizzando la doppietta nel poker al Diego Armando Maradona dei rossoneri. A segno anche Diaz e Saelemakers ...NAPOLI - Nel posticipo della ventottesima giornata di campionato il Napoli affronta il Milan allo stadio Maradona. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Politano e Kvaratskhelia accanto a Simeone; torna M ...