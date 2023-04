Napoli-Milan 0-2 LIVE: super raddoppio di Brahim Diaz (Di domenica 2 aprile 2023) Napoli-Milan è il posticipo domenicale e il big match più atteso della 28esima giornata di campionato. Il calcio d'inizio... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 aprile 2023)è il posticipo domenicale e il big match più atteso della 28esima giornata di campionato. Il calcio d'inizio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - iaca96 : @SimoneFavini10 @Bea_Mary84 Interisti si, milanisti meno e qui è Milan-Napoli. Ma da chi ne ha vinte 7 lo accetto,… - ninersmessimale : Napoli-Milan 0-1 - Procura Figc chiede -15 per Juve Napoli-Milan 0-2 - Procura Figc chiede -20 per Juve #NapoliMilan -