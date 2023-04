Napoli-Milan 0-2 LIVE: si incattivisce la gara, pioggia di gialli (Di domenica 2 aprile 2023) Napoli-Milan è il posticipo domenicale e il big match più atteso della 28esima giornata di campionato. Il calcio d'inizio... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 aprile 2023)è il posticipo domenicale e il big match più atteso della 28esima giornata di campionato. Il calcio d'inizio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan, domani in vendita 1180 biglietti di Distinti superiori e 1517 di Curve superiori. - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan in vendita una quota di biglietti degli anelli superiori di curve e distinti. - andreozzi93 : Mah a me non sembra che i gol presi dal Napoli siano colpa dell’assenza di osimhen ma piuttosto da un grande fase offensiva del Milan. - Milannews24_com : Il gesto di #Kjaer nel pre partita ?? La carica del difensore rossonero ???? -