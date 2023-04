Napoli-Milan 0-2 LIVE: ripartiti | Primapagina (Di domenica 2 aprile 2023) 2023-04-02 21:53:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Napoli-Milan è il posticipo domenicale e il big match più atteso della 28esima giornata di campionato. Il calcio d’inizio sarà dato a partire dalle 20.45 al Diego Armando Maradona e sarà il primo dei tre confronti (gli altri due validi per i quarti di finale di Champions League) che metteranno davanti da avversari i padroni di casa allenati da Luciano Spalletti e gli ospiti di Stefano Pioli. Non ci sarà per infortunio Victor Osimhen cannoniere principe degli azzurri e in vetta alla classifica dei cannonieri in Serie A. Il nigeriano non sarà l’unico assente dato che anche per i rossoneri mancheranno Zlatan Ibrahimovic e Pierre Kalulu. STATISTICHE – Sfida numero 150 in Serie A tra Napoli e Milan: i rossoneri hanno vinto soltanto due degli ... Leggi su justcalcio (Di domenica 2 aprile 2023) 2023-04-02 21:53:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com:è il posticipo domenicale e il big match più atteso della 28esima giornata di campionato. Il calcio d’inizio sarà dato a partire dalle 20.45 al Diego Armando Maradona e sarà il primo dei tre confronti (gli altri due validi per i quarti di finale di Champions League) che metteranno davanti da avversari i padroni di casa allenati da Luciano Spalletti e gli ospiti di Stefano Pioli. Non ci sarà per infortunio Victor Osimhen cannoniere principe degli azzurri e in vetta alla classifica dei cannonieri in Serie A. Il nigeriano non sarà l’unico assente dato che anche per i rossoneri mancheranno Zlatan Ibrahimovic e Pierre Kalulu. STATISTICHE – Sfida numero 150 in Serie A tra: i rossoneri hanno vinto soltanto due degli ...

