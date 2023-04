Napoli, messaggi per Simeone: papà Diego lo carica in vista del Milan (Di domenica 2 aprile 2023) L’infortunio rimediato da Osimhen durante la pausa riservata alle partite delle nazionali con la Nigeria ha generato non poche preoccupazioni in casa Napoli in vista dei big match del mese di Aprile. Nonostante l’assenza del numero 9 mascherato però, Spalletti può contare su una panchina folta e sostituti di livello, su tutti Giovanni Simeone. Il Cholito è pronto a raccogliere il testimone lasciatogli dal nigeriano, per stupire ancora contro il Milan. Giovanni Simeone, Napoli @livephotosport Nella serata di oggi, domenica 2 aprile, al Maradona si gioca il primo atto della trilogia tra Napoli e Milan, e proprio l’autore del gol che valse i 3 punti nella gara d’andata a Milano stasera sarà titolare. Per Giovanni ... Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 2 aprile 2023) L’infortunio rimediato da Osimhen durante la pausa riservata alle partite delle nazionali con la Nigeria ha generato non poche preoccupazioni in casaindei big match del mese di Aprile. Nonostante l’assenza del numero 9 mascherato però, Spalletti può contare su una panchina folta e sostituti di livello, su tutti Giovanni. Il Cholito è pronto a raccogliere il testimone lasciatogli dal nigeriano, per stupire ancora contro il. Giovanni@livephotosport Nella serata di oggi, domenica 2 aprile, al Maradona si gioca il primo atto della trilogia tra, e proprio l’autore del gol che valse i 3 punti nella gara d’andata ao stasera sarà titolare. Per Giovanni ...

