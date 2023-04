Napoli, la protesta degli ultras contro il caro biglietti: cori e fumogeni (VIDEO) (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto L’avevano annunciato due giorni fa, “la nostra partita domenica inizierà alle 16.30”, e così è stato. Stasera il Napoli ospiterà il Milan al Maradona nel primo dei tre incroci tra le due squadre previsti in questo mese di aprile, ma gli ultras delle curve azzurre si sono ritrovati nel pomeriggio a Piazzale Tecchio per protestare contro la decisione della società di alzare considerevolmente il prezzo dei biglietti per la gara casalinga dei quarti di finale di Champions. Nel duro comunicato, in riferimento ai 90 euro stabiliti per l’accesso in Curva, gli esponenti del tifo organizzato avevano parlato di “presa in giro”, non risparmiando il presidente Aurelio De Laurentiis. La protesta odierna non ha causato problemi di ordine pubblico. Una manifestazione ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto L’avevano annunciato due giorni fa, “la nostra partita domenica inizierà alle 16.30”, e così è stato. Stasera ilospiterà il Milan al Maradona nel primo dei tre incroci tra le due squadre previsti in questo mese di aprile, ma glidelle curve azzurre si sono ritrovati nel pomeriggio a Piazzale Tecchio perrela decisione della società di alzare considerevolmente il prezzo deiper la gara casalinga dei quarti di finale di Champions. Nel duro comunicato, in riferimento ai 90 euro stabiliti per l’accesso in Curva, gli esponenti del tifo organizzato avevano parlato di “presa in giro”, non risparmiando il presidente Aurelio De Laurentiis. Laodierna non ha causato problemi di ordine pubblico. Una manifestazione ...

