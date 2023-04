Napoli | i convocati per il Milan | assenza a sorpresa per Spalletti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Napoli: i convocati di #Spalletti - gaetanoporto : RT @sscnapoli: ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - aaronlwinfield : RT @sscnapoli: ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - NapoletanoFier1 : RT @sscnapoli: ?? I convocati di #NapoliMilan ?? -

Un forfait dell'ultim'ora ha indotto Spalletti a modificare la lista deiper la gara di stasera con il Milan. Oltre a Osimhen , che ne avrà per un paio di settimane, il tecnico delcontro i rossoneri dovrà fare a meno anche di Mathias Olivera che non sarà ...... fa sapere il. L'esterno si aggiunge a Victor Osimhen all'elenco degli indisponibili. Questo l'elenco deidi Luciano Spalletti. Portieri: Gollini, Marfella, Meret; difensori: Di ...- Milan, il comunicato del club azzurro ufficializza un'assenza last minute per Spalletti. Ecco i. Una gara che promette scintille e che funge da anticamera di un trittico che segnerà ...

Napoli, i convocati di Spalletti per il Milan: la decisione su Raspadori Calcio in Pillole

Napoli-Milan alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 28esima giornata di serie A. Mathias Olivera non sarà della gara per un episodio di lombalgia.80' - Non si gioca più, il tutto favorisce il Torino che difende il vantaggio 78' - ROSSO sia per Boni che per Weidmann, anche se è stato il calciatore del Torino a cercare lo scontro 75' - Napoli ad ...