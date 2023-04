Musica in lutto, è morto a 71 anni Ryuichi Sakamoto (Di domenica 2 aprile 2023) E' morto a 71 anni il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto. Gli era stato diagnosticato un cancro due volte, prima alla gola nel 2014 e poi al retto nel 2021. Il grande musicista giapponese è stato capace di creare un ponte tra l'avanguardia e l'elettronica più fruibile, gettando le basi del synth pop degli anni '80. Importante il suo lavoro per il cinema, ha firmato 45 colonne sonore, una delle quali, quella per L'ultimo imperatore, diretto da Bernardo Bertolucci, gli valse un Oscar nel 1987. "D'ora in poi, vivrò accanto al cancro. Ma spero di fare Musica ancora per un po", aveva dichiarato l'anno scorso raccontando la sua convivenza con la malattia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) E'a 71il compositore giapponese. Gli era stato diagnosticato un cancro due volte, prima alla gola nel 2014 e poi al retto nel 2021. Il grande musicista giapponese è stato capace di creare un ponte tra l'avanguardia e l'elettronica più fruibile, gettando le basi del synth pop degli'80. Importante il suo lavoro per il cinema, ha firmato 45 colonne sonore, una delle quali, quella per L'ultimo imperatore, diretto da Bernardo Bertolucci, gli valse un Oscar nel 1987. "D'ora in poi, vivrò accanto al cancro. Ma spero di fareancora per un po", aveva dichiarato l'anno scorso raccontando la sua convivenza con la malattia.

