Multe per chi utilizza parole non italiane. Ricciardelli: "Proposta incredibile. Ma lo sanno come funziona l'economia mondiale?" (Di domenica 2 aprile 2023) La Proposta di legge di Fratelli d'Italia, che vuole difendere la lingua italiana proibendo l'uso di parole straniere come meeting o feedback, ha già sollevato un ampio dibattito. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L’assurda proposta di legge di Fdi: ‘Multe fino a 100mila euro per chi usa parole straniere’. M5s: ‘Sanzioni al min… - Piu_Europa : Nuovo giorno, nuovo divieto di stampo autarchico. Il disegno di legge del vicepresidente della Camera Rampelli pre… - lastknight : @nereo Mi fiderò della tua sterminata esperienza giuridica per prendere per buono come il GDPR abbia solo bloccato… - Civetta46262114 : RT @orizzontescuola: Multe per chi utilizza parole non italiane? La Crusca risponde: non è una minaccia per la nostra lingua, ridicolo http… - SoloCristy : @ardigiorgio Non si può imporre l’uso di un certo termine per legge,con tanto di multe,perché è una sciocchezza inattuabile -