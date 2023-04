Multe per chi utilizza parole non italiane? La Crusca risponde: non è una minaccia per la nostra lingua, ridicolo (Di domenica 2 aprile 2023) Proprio in questi giorni, il dibattito è stato rilanciato da una proposta di legge che prevede Multe salate per chi utilizza parole straniere, soprattutto in contesti pubblici e mediatici. Secondo la proposta, le Multe potrebbero variare da 5mila a 100mila euro, a seconda della gravità del reato e delle circostanze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 aprile 2023) Proprio in questi giorni, il dibattito è stato rilanciato da una proposta di legge che prevedesalate per chistraniere, soprattutto in contesti pubblici e mediatici. Secondo la proposta, lepotrebbero variare da 5mila a 100mila euro, a seconda della gravità del reato e delle circostanze. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L’assurda proposta di legge di Fdi: ‘Multe fino a 100mila euro per chi usa parole straniere’. M5s: ‘Sanzioni al min… - Piu_Europa : Nuovo giorno, nuovo divieto di stampo autarchico. Il disegno di legge del vicepresidente della Camera Rampelli pre… - ultimora_pol : Giulia #Pastorella: “Onorevole #Rampelli ma cosa ne pensa il Ministro del Made in Italy della sua proposta di legge… - 05Luglio : RT @claudiocerasa: Vietare le parole straniere nella pa e non solo. Neppure Salvini, consapevole forse dei suoi limiti scolastici, s’era sp… - Alberto_Torelli : RT @claudiocerasa: Vietare le parole straniere nella pa e non solo. Neppure Salvini, consapevole forse dei suoi limiti scolastici, s’era sp… -